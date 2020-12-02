В кинотеатрах Уфы покажут отреставрированную классику «Союзмультфильма»

Во времена пленочных проекторов дефекты при воспроизведении фильмов не были заметны, а современные экраны с высоким разрешением проявляют даже малейшие погрешности изображения. Поэтому в последние годы специалисты «Союзмультфильма» занимались реставрацией видео и звука.
Показы пройдут в кинотеатрах объединенной сети «Синема Парк» в ТРК «Семья» и «Галерея ART» с пятого декабря. Билеты уже в продаже на сайте.
Мультфильмы, вошедшие в программу показов:
Сборник №1: «Гирлянда из малышей» (1983) и «Сказка о царе Салтане» (1984);
Сборник №2: «Обезьянки, вперед!» (1993) и «Двенадцать месяцев» (1956);
Сборник №3: «Великое закрытие» (1985) и «Снежная королева» (1957);
Сборник №4: «Варежка» (1967), «Топтыжка» (1964) и «Щелкунчик» (1975).
Фильмы восстанавливались вручную: оригинальная пленка оцифровывалась, каждый кадр очищался от целлулоидной пыли, царапин, порывов. Также применяли технологию ротоскопинга, при которой персонажей отделяют от фона для раздельной очистки и восстановления всех элементов кадра.
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