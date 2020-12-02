В кинотеатрах Уфы покажут отреставрированную классику «Союзмультфильма»

Показы пройдут в кинотеатрах объединенной сети «Синема Парк» в ТРК «Семья» и «Галерея ART» с пятого декабря. Билеты уже в продаже на сайте.

Мультфильмы, вошедшие в программу показов:

Сборник №1: «Гирлянда из малышей» (1983) и «Сказка о царе Салтане» (1984);

Сборник №2: «Обезьянки, вперед!» (1993) и «Двенадцать месяцев» (1956);

Сборник №3: «Великое закрытие» (1985) и «Снежная королева» (1957);

Сборник №4: «Варежка» (1967), «Топтыжка» (1964) и «Щелкунчик» (1975).

Фильмы восстанавливались вручную: оригинальная пленка оцифровывалась, каждый кадр очищался от целлулоидной пыли, царапин, порывов. Также применяли технологию ротоскопинга, при которой персонажей отделяют от фона для раздельной очистки и восстановления всех элементов кадра.