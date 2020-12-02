BadComedian все-таки выпустил обзор на «Вратаря галактики»

Обзор за несколько часов занял первую строчку на вкладке «В тренде», посмотреть его можно на канале BadComedian.

30 ноября BadComedian сообщил о том, что CTB Film Company блокирует обзор за нарушение авторских прав еще до его выхода.

Далее у него отключили монетизацию, на что Евгений Баженов ответил следующим постом:

«СТВ ответили.

Замечательно, что вы 7 лет снимали фильм на деньги Фонда кино и Минкульта, а сейчас сносите у обзора монетизацию – ну окей.

Проблема в том, что мой ролик теперь значится как "нарушающий правила ютуба", хотя это не так и добросовестное использование никто не отменял.

P.S.: бахнете бонусом ролики, в которых я ваши фильмы хвалил, а то не очень хорошо выходит».

В конце концов ему все-таки удалось урегулировать этот вопрос с компанией. По словам кинокритика, глава студии и режиссер фильма не знали о том, что СТВ блокирует обзор.