В Уфе пройдет показ и обсуждение фильма «Дочь рыбака» Юлдус Бахтиозиной

Премьера пройдет в киноклубе «Зеркало» в кинотеатре «Родина» 26 ноября в 19.30. После показа состоится обсуждение фильма, причем на связи будет сама Юлдус Бахтиозина по Skype.

«Продавщица рыбного ларька Полина Щукина в отчаянии от исчезновения младшего брата Саши и мучается бессонницей, из-за которой уже с трудом откликается на реальность. Так, она сначала принимает от странной покупательницы подарок, затем делает все, что проповедует ей реклама. Та обещает ей полное избавление от тревог и моментальное превращение в настоящую сказочную царевну: нужно лишь выйти из комнаты – и за дверью начнется сказка. Однако сказка оказывается не тем, что рисовала себе Полина: ее встречают непробиваемый цинизм секретаря, очередь очумевших от ожидания и собственных амбиций девушек, затхлый дух учреждения и погрязшая в документообороте бюрократия», – гласит описание фильма.

Юлдус Бахтиозина – известный российский фото-художник, она стала первым российским спикером на TED, в 2014 году канал BBC включил ее в список «100 женщин года, меняющих мир к лучшему». В 2016 году Vogue Italia назвал Бахтиозину лучшим молодым фотографом. С 2018 года Юлдус является членом лондонского Королевского Общества Искусств (Royal Society of Arts). При создании ленты она выступила режиссером, оператором и художником-постановщиком, а также сыграла одну из ролей.