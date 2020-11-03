Отличный вклад в грядущие новогодние каникулы: в уфимских кинотеатрах можно приобрести виртуальную карту «Кино в подарок» по цене ниже номинала.
В кинотеатрах Уфы подарочные карты продают со скидкой 15%
Акция действует в кинотеатрах сети «Синема Парк» в ТРЦ «Семья» и «Галерея Art».
Виртуальные подарочные карты можно будет обменять на билеты, еду или напитки. Есть сертификаты номиналом от 500 до пяти тысяч рублей, они вступят в силу с первого декабря 2020 года и будут действовать год.
Купить карту можно на официальном сайте. После оплаты сертификат придет на электронную почту.
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