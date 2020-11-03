В кинотеатрах Уфы подарочные карты продают со скидкой 15%

Акция действует в кинотеатрах сети «Синема Парк» в ТРЦ «Семья» и «Галерея Art».

Виртуальные подарочные карты можно будет обменять на билеты, еду или напитки. Есть сертификаты номиналом от 500 до пяти тысяч рублей, они вступят в силу с первого декабря 2020 года и будут действовать год.

Купить карту можно на официальном сайте. После оплаты сертификат придет на электронную почту.