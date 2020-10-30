Готовится премьера детективного сериала, который снимали в УГНТУ

Премьера «Сережек с сапфирами» состоится четвертого ноября на канале «ТВ Центр» в 14.45 по московскому времени. Прямой эфир можно посмотреть тут.

Помимо Арнтгольц, в сериале играют также Константин Стрельников, Семен Арзуманов, Максим Митяшин, Кира Кауфман, Татьяна Храмова, Елена Муравьева, Константин Чепурин, Екатерина Журавлева и Алина Филиппова.

«Скромная врач-физиотерапевт Ольга Соловьева давно в разводе и воспитывает сына-подростка. Однажды в ее кабинете появляется новый пациент – полковник запаса Михаил Зорин. Он проходит реабилитацию после очередного ранения. Михаил очарован красотой Ольги и обращает внимание на ее сережки с сапфирами, которые так ей идут. Между Ольгой и Михаилом вспыхивают чувства, они начинают жить вместе.

Однако сын Ольги настроен против чужака. Он уверен, что Михаил не тот, за кого себя выдает, и появился в их доме неспроста. Ослепленная любовью, Ольга не верит сыну. Вскоре кто-то совершает покушение на бывшего мужа Ольги. Подозрение падает на Михаила. Возможно, сын прав, и она впустила в свою жизнь опасного преступника. Ольга проводит собственное расследование и узнает страшную тайну, которую скрывают от нее самые близкие люди», – гласит описание сериала.