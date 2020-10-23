В Уфе пройдет форум «Кинолекции»

Форум пройдет 31 октября и первого ноября с 11.00 до 16.00 в ивент-холле «Сердце» (​Мустая Карима, 6). Вход свободный, рекомендуется только пройти предварительную регистрацию здесь.

На мероприятии выступят действующие представители кинобизнеса, а также киностудий и кинопарков республики, они представят основные направления кино, такие, как режиссура, сценарное, актерское, операторское мастерство и так далее.

Участники смогут пообщаться с теми, кто посвятил свою жизнь созданию фильмов, узнать о пути кинорежиссера, о сложностях становления сценаристом, об интересных случаях на съемочных площадках или о том, как пишется музыка к фильмам.