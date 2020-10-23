В стенах городского пространства «Арт-Квадрат» соберутся делители кино Башкортостана, чтобы рассказать о своем пути и специфике выбранной ими профессии.
В Уфе пройдет форум «Кинолекции»
Форум пройдет 31 октября и первого ноября с 11.00 до 16.00 в ивент-холле «Сердце» (Мустая Карима, 6). Вход свободный, рекомендуется только пройти предварительную регистрацию здесь.
На мероприятии выступят действующие представители кинобизнеса, а также киностудий и кинопарков республики, они представят основные направления кино, такие, как режиссура, сценарное, актерское, операторское мастерство и так далее.
Участники смогут пообщаться с теми, кто посвятил свою жизнь созданию фильмов, узнать о пути кинорежиссера, о сложностях становления сценаристом, об интересных случаях на съемочных площадках или о том, как пишется музыка к фильмам.
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