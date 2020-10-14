В Уфе стартовал фестиваль документального кино о новой культуре

Показы пройдут 14-18 октября в кинотеатре «Синема Парк» в ТРК «Галерея ART», стоимость билетов и расписание можно узнать на официальном сайте.

Герои программы – главный уличный художник планеты («В погоне за Бэнкси»), великий американский писатель Трумене Капоте («Говорит Трумен Капоте»), знаменитый фотограф Марта Купер, посвятившая свою жизнь документации стрит-арта («Марта Купер: история о граффити»), и интернет-мем лягушонок Пепе («Ништяк, браток»).

Среди других фильмов программы – история эволюции голливудского саунд-дизайна с участием Дэвида Линча, Стивена Спилберга и Кристофера Нолана («По волнам: Искусство звука в кино»), признание в любви легендарному парижскому концепт-стору Colette («Colette, любовь моя»), лента об эксцентричном мире нью-йоркских букинистов и коллекционеров антикварных книг («Книготорговцы»).