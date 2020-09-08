Айнур Аскаров снимает продолжение «Из Уфы с любовью»

Как сообщает агентство «Башинформ», сегодня на киностудии в производстве сразу несколько крупных проектов, среди них – «Из Уфы с любовью 2», продолжение комедии Айнура Аскарова 2017 года, снятой на грант главы республики.

Также на больших экранах покажут фильм Айнура Аскарова «Отряд Таганок», снятый по мотивам повести Мустая Карима, и полнометражный мультипликационный фильм «Богатырские сказки».

Кроме того, «Башкортостан» планирует возродить сеть проката: сейчас в активе студии 20 кинотеатров, к концу 2020 года откроют еще 10. В отдаленные районы компания отправляет киномобили.