На больших экранах Уфы покажут фильм о китайской воительнице

10 сентября в кинотеатрах объединенной сети «Синема Парк» в ТРК «Семья» и «Галерея ART» состоится премьера фэнтезийного боевика от The Walt Disney Studios «Мулан». Билеты уже в продаже на сайте.

Этот фильм повествует о девушке, отправившейся на войну, переодевшись в мужчину, чтобы защитить страну от северных захватчиков.

В 1998 году «Дисней» выпустила одноименный мультипликационный фильм, на тот момент это был один из самых амбициозных и высокобюджетных проектов компании. Сюжет киноленты несколько отличается от мультфильма.