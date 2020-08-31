С первого сентября в Башкортостане открываются кинотеатры. Впервые с начала пандемии кино можно будет посмотреть в зале и на большом экране.
Кинотеатры Уфы готовятся к открытию
В кинотеатрах объединенной сети «Синема Парк» в ТРК «Семья» и «Галерея ART» действует специальная цена на детские билеты.
При покупке онлайн на сайте kinoteatr.ru и в мобильном предложении – скидка 50%. При покупке на кассе – скидка 25%.
Эти скидки не распространяются на сеансы альтернативного контента («Мульт в кино» и «Щенячий патруль», а также трансляции спектаклей, концертов, спортивных мероприятий, фестивалей и так далее).
Крупнейшие российские киносети совместно разработали комплекс противоэпидемических мер с учетом мирового опыта в сфере кинопоказа, так что первые же сеансы пройдут с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора: персонал будет тестироваться на Covid-19 и обеспечен средствами индивидуальной защиты, помещения будут регулярно дезинфицироваться, кассы и киоски разведены на безопасные расстояния, а интервалы между сеансами увеличены для проветривания и обработки залов.
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