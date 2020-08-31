Кинотеатры Уфы готовятся к открытию

В кинотеатрах объединенной сети «Синема Парк» в ТРК «Семья» и «Галерея ART» действует специальная цена на детские билеты.

При покупке онлайн на сайте kinoteatr.ru и в мобильном предложении – скидка 50%. При покупке на кассе – скидка 25%.

Эти скидки не распространяются на сеансы альтернативного контента («Мульт в кино» и «Щенячий патруль», а также трансляции спектаклей, концертов, спортивных мероприятий, фестивалей и так далее).

Крупнейшие российские киносети совместно разработали комплекс противоэпидемических мер с учетом мирового опыта в сфере кинопоказа, так что первые же сеансы пройдут с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора: персонал будет тестироваться на Covid-19 и обеспечен средствами индивидуальной защиты, помещения будут регулярно дезинфицироваться, кассы и киоски разведены на безопасные расстояния, а интервалы между сеансами увеличены для проветривания и обработки залов.