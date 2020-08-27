В Уфе стартуют первые сеансы в кинотеатрах

Мы как следует изголодались по семейным и дружеским походам в кино и свежему попкорну, и у нас появился повод ходить в кино еще чаще, чем до этого. В кинотеатрах объединенной сети «Синема Парк» действует специальная цена на все сеансы: в ТРК «Семья» и «Галерея ART» стартовал киносейл. Каждый день на фильмы распространяется скидка.

Предложение действует при покупке онлайн на сайте kinoteatr.ru, в мобильном приложении и в кассе кинотеатра киносети.

Крупнейшие российские киносети совместно разработали комплекс противоэпидемических мер с учетом мирового опыта в сфере кинопоказа, так что первые же сеансы пройдут с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора: персонал будет тестироваться на Covid-19 и обеспечен средствами индивидуальной защиты, помещения будут регулярно дезинфицироваться, кассы и киоски разведены на безопасные расстояния, а интервалы между сеансами увеличены для проветривания и обработки залов.