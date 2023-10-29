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В магазинах появятся комиксы о супергерое Урал-батыре

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Детские комиксы по мотивам башкирского эпоса создали Айдар Сайгафаров и Тансулпан Буракаева из комикс-студии «Медвед».

vk.com/radiyhabirov

Комиксы о супергерое Урал-батыре уже презентовали юным читателям, и им эта история понравилась. В магазинах купить книжку можно будет через пару недель.

Об этом сегодня, 29 октября, сообщил Радий Хабиров.

«Я всегда говорил, что изучать культуру, традиции, язык из-под палки не заставишь. Нужны свежие идеи, креативные подходы – то, что действительно понравится детям и подросткам, что вызовет их интерес. Комиксы в этом смысле – отличный проект, который, надеюсь, побудит многих ребят прочитать эпос "Урал-батыр" в оригинале.

И конечно, мы продолжим поддерживать авторов проектов, которые направлены на сохранение и развитие культуры и языков, в том числе – выделять гранты», – написал глава региона в соцсетях.

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