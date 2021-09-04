В шоу «Вечерний Ургант» разыграли уникальную книгу Сергея Довлатова (ВИДЕО)

Беседы о литературе в халатах на «Первом канале»: концовку шоу «Вечерний Ургант» посвятили дню рождения писателя Сергея Донатовича Довлатова.
Соревновались с Иваном Ургантом Семен Слепаков и Дмитрий Хрусталев.
Знание творчества писателя проверяли по правилам шоу «Своя игра», и помогал им в этом ведущий Петр Кулешов.
Главным призом было одно из первых изданий Довлатова «Невидимая книга» с автографом автора из личной коллекции Константина Эрнста.
Сергей Донатович Довлатов родился в Уфе в 1941 году, но уже год спустя его семья была эвакуирована в Новосибирск. Третьего сентября текущего года писателю исполнилось бы 80 лет.
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