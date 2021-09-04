В шоу «Вечерний Ургант» разыграли уникальную книгу Сергея Довлатова (ВИДЕО)

Соревновались с Иваном Ургантом Семен Слепаков и Дмитрий Хрусталев.

Знание творчества писателя проверяли по правилам шоу «Своя игра», и помогал им в этом ведущий Петр Кулешов.

Главным призом было одно из первых изданий Довлатова «Невидимая книга» с автографом автора из личной коллекции Константина Эрнста.

Сергей Донатович Довлатов родился в Уфе в 1941 году, но уже год спустя его семья была эвакуирована в Новосибирск. Третьего сентября текущего года писателю исполнилось бы 80 лет.