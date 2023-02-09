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Балет

Уфимский кинотеатр покажет «Лебединое озеро» Рудольфа Нуреева

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Спектакль «Лебединое озеро» впервые был поставлен Рудольфом Нуреевым в Венской опере в 1964 году. Сам Нуреев исполнил в нем главную партию в дуэте с английской балериной Марго Фонтейн.

kinoteatr.ru

17 марта, в день рождения Нуреева, ценители балета смогут посмотреть «Лебединое озеро» на большом экране в кинотеатре объединенной сети «Синема Парк» в «Галерее ART» (Чернышевского, 75). Билеты уже в продаже.

В свое время этот спектакль произвел настоящий фурор и попал в Книгу рекордов Гиннеса как рекордсмен по количеству выходов на поклон: зрители просили артистов вернуться 89 раз!

Видео было снято через два года после премьеры, в 1966 году, так что вы можете увидеть уже обкатанную, финальную версию постановки в хорошем качестве.

Рудольф Нуреев – один из самых известных советских артистов балета, долгое время руководил балетной труппой Парижской оперы. Отец Нуреева родился в деревне неподалеку от Уфы, в Уфе же Рудольф учился в школе и начал путь артиста балета.

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