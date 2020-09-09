В Уфе пройдут бесплатные мастер-классы по танцам

Автором программы стал сам Мигель, основываясь на собственном опыте танцовщика, хореографа и наставника. «"ProТанцы" стали в каждом городе центром притяжения всех, кому интересна культура танцев. Воспитав уже множество ярких танцовщиков, мы хотим, чтобы танцы давали развитие для личности в целом, чтобы тело и ум танцовщика были подготовлены. Поэтому к совершенствованию программы мы привлекли медиков, психологов и других специалистов. Это поможет нам кратно повысить уровень преподавания, а ученикам даст знания и стимул осознанно развивать свои танцевальные навыки», — комментирует хореограф.

Куратором программы обучения в Уфе стала Кристина Тутина, одна из сильнейших представительниц направления Popping в России.

Программа и расписание мастер-классов:

9 сентября (по предварительной регистрации, необходима запись по телефону):

19:00-20:00 – TikTok класс

20:00-21:30 – мастер-класс Алёны Гуменной и Лёни Тодоражко

10 сентября (по предварительной регистрации, необходима запись по телефону):

18:00-22:00 – открытые классы от педагогов PROТАНЦЫ.Уфа

18:00-19:00 – встреча Мигеля с учениками PROТАНЦЫ.Уфа

11 сентября (по предварительной регистрации, необходима запись по телефону):

19:00-23:00 – Dancehall и All Styles Battle с приглашенным судьей: Мигелем. Возрастное ограничение: 7+

12 сентября (по предварительной регистрации):

12:00-14:00 – открытые классы для детей

12:30-13:30 – открытые классы для родителей