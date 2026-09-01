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Искусство

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Ансамбль имени Файзи Гаскарова выпустил видео в стиле Born From Culture

Born From Culture («Рожденный культурой») – это запущенный австралийским хореографом Джеймсом Митчеллом Фенвиком тренд, в котором представители разных народов мира показывают свою культуру в современной стилистике.

Выпущенные Фенвиком видео быстро стали вирусными, идею подхватили представители многих стран. 

Все видео проекта объединяют общая стилистика и один саундтрек – композиция Mask Off американского рэпера Future.

Присоединился к тренду и Ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова. Менее чем за сутки ролик набрал больше миллиона просмотров.

11 сентября с 12:00 до 16:00 на площадке этнопарка «Ватан» Ансамбль Файзи Гаскарова проведет флешмоб «Танец единства»: приглашаются как профессиональные, так и любительские танцоры. Подробнее – на странице проекта.

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