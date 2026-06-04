Парады, музыка и танцы: как пройдет детская Фольклориада в Уфе

III Всероссийская детская Фольклориада пройдет в Уфе с 23 по 27 июня. Ее участниками станут более 1000 ребят от 10 до 18 лет из 80 регионов страны.
Официальная церемония открытия Фольклориады пройдет 24 июня на Советской площади. Там свои номера представят юные участники и известные российские артисты.
На площади перед ГКЗ «Башкортостан» пройдет хоровод дружбы, который перейдет в масштабный и красочный парад по улице Ленина с финальной точкой на Советской площади.
Также в этот день в Национальном музее РБ пройдет открытие выставки «Наследие VI Всемирной фольклориады».
25 июня состоятся:
– в парках «Первомайский» «Демский», им. Якутова и «Волна» – выставки быта и традиционной одежды, украшений и головных уборов, а также музыкальных инструментов и т.д.
Гостям предложат поучаствовать в творческих мастер-классах по жанрам народного творчества и декоративно-прикладному творчеству, проведут традиционные игры народов Башкортостана, танцевальные и песенные флешмобы.
– Вечером программа продолжится на Советской площади.
– В Конгресс-холле «Торатау» состоится всероссийская научно-практическая конференция «Фольклор и дети. Через традиции к единству».
26 июня увидим церемонию закрытия III Всероссийской детской Фольклориады.
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