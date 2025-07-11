Башкирский фарфоровый завод выпустит тарелки с работами художника Ильи Мозги

Как сообщили в творческой лаборатории «Антихрупкость», Башкирский фарфоровый завод выпустит тарелки с работами Ильи Мозги.

В выходные дни (чтобы не мешать производственному циклу!) Илья Мозги и другие участники лаборатории «Антихрупкость» нанесли на стены главного пространства завода, где рождается фарфор, два мурала.

1. «С каждой секундой огоньки будущего обретали очертания»

«Высказывание появилось в непосредственной близости от печи, в которой рождается фарфор, – и в этом есть красивая метафора: будущее как что-то, что формируется здесь и сейчас, в конкретной температуре, в конкретном пламени, усилиями конкретных людей. Это и про замысел, медленно обретающий контуры, и про веру в непрерывное развитие. Я считаю, что такие высказывания способны аккумулировать уважение к месту, к труду и к людям. Они возвращают внимание к сути», – Илья Мозги.

2. «Жить делом»

Это художественный манифест, отражающий уважение к труду и преемственности мастерства. Эти два слова говорят о целеустремленности, о погруженности в ремесло, которое становится образом жизни. В контексте завода работа становится символическим напоминанием о ценности труда, о внутренней силе сообщества и о том, что жить своим делом – значит жить полной, осмысленной жизнью.