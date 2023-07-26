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Искусство

Музей ZAMAN будет представлен на международной ярмарке современного искусства Cosmoscow

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На ярмарке Cosmoscow будут вы сможете ознакомиться с новыми работами более 300 современных художников, новейшими тенденциями арт-рынка и новостями об актуальном искусстве.

Фото: посольство ZAMAN

В апреле текущего года в отеле Marco Polo в преддверии 10-го Благотворительного аукциона Фонда Cosmoscow прошла выставка, на которой уфимский музей ZAMAN был выбран лучшей некоммерческой арт-институцией года.

Список претендентов на эту премию формируется приглашенными экспертами, победитель получает деньги на реализацию проекта в рамках ярмарки.

ZAMAN – это музей современного искусства, который создается в Уфе. В центре внимания – современное искусство художников регионов Поволжья, Прикамья и Урала. Пока что ZAMAN работает в формате посольства, открытие собственного здания планируется в 2027 году.

В рамках 11-й ярмарки современного искусства, которая пройдет с 29 сентября по первое октября 2023 года в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» (Москва), ZAMAN будет представлен на стенде «Институции года».

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