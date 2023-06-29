В уфимском музее открылась выставка художников России и Беларуси второй половины ХХ века

Министры культуры России и Беларуси Ольга Любимова и Анатолий Маркевич открыли в Башкирском государственном художественном музее имени Нестерова выставку «Российские и белорусские художники второй половины ХХ века. Живопись, графика, народное искусство».
vk.com/agnazarov
На выставке представлены более 100 предметов из собраний музейно-выставочного центра «РОСИЗО», Государственного музея-заповедника «Царицыно», Союза художников России, Государственного Русского музея и музея имени Нестерова.
Также можно ознакомиться с картинами художников, которые во времена Великой Отечественной войны были эвакуированы из школы при институте Сурикова Москвы в село Воскресенское: Сергея и Алексея Ткачевых, которые написали картину «Свет», посвященную электрификации, а также работой Петра Оссовского «Солнце над Красной площадью».
Выставку можно будет посетить до 27 августа. Расписание работы музея:
Вторник-пятница, воскресенье: 10.00-18.30;
суббота – 11.00-19.30;
понедельник – выходной.
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