В уфимском музее открылась выставка художников России и Беларуси второй половины ХХ века

На выставке представлены более 100 предметов из собраний музейно-выставочного центра «РОСИЗО», Государственного музея-заповедника «Царицыно», Союза художников России, Государственного Русского музея и музея имени Нестерова.

Также можно ознакомиться с картинами художников, которые во времена Великой Отечественной войны были эвакуированы из школы при институте Сурикова Москвы в село Воскресенское: Сергея и Алексея Ткачевых, которые написали картину «Свет», посвященную электрификации, а также работой Петра Оссовского «Солнце над Красной площадью».

Выставку можно будет посетить до 27 августа. Расписание работы музея:

Вторник-пятница, воскресенье: 10.00-18.30;

суббота – 11.00-19.30;

понедельник – выходной.

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