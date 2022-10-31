Как пройдет «Ночь искусств» в Уфе?

Мероприятия в муниципальных музеях и библиотеках:

Музей истории Уфы (Ленина, 72) – викторина «Искусство Уфы», квесты и мастер-классы с 12.00 до 22.00.

12+

Музей истории башкирской организации Всероссийского общества слепых (Кирова, 47) – выставка картин Алексея Пышкина «Светлый мир народной культуры» и выставка ручных поделок слабовидящих и незрячих «Глаза души».

12+

Дом-музей В.И. Ленина (Достоевского, 78) – специальный показ фильма «Дневник поэта» (с 19.00), экспозиция «Будь готов!», персональная выставка Минансафа Исрафилова «Река жизни».

12+

Модельные библиотеки №29, №31 и №41 – квест «Народов много, а страна одна» в выставочном зале «Ижад» (Космонавтов, 22, с 17.00).

12+

Центральная городская библиотека – обзор книжной выставки «В дружной семье братских народов» в Национальном музее Республики Башкортостан (Советская, 14, с 19.00).

12+

Библиотека №23 – онлайн-путешествие «Место, где родился А.К. Мубаряков». Стать его участником можно в официальной группе библиотеки. Начало – в 13.00.

12+

Библиотека №15 – онлайн-викторина «Чудеса народных промыслов. Золотая хохлома», в которой можно поучаствовать, зайдя на страницу библиотеки. Начало – в 16.00.

12+

Третьего ноября в библиотеках №14 (Ахметова, 316), №23 (бульвар Хадии Давлетшиной, 19/1) и модельной библиотеке №10 (Гафури, 17) пройдет показ альманаха «Люди дела» и дискуссия среди молодежи на тему «Люди дела». Начало – в 12.00.

12+

Пятого и шестого ноября Музей истории города Уфы (​Ленина, 72) с 10.00 до 18.30 приглашает на обзорную экскурсию по экспозиции и на квесты «Вокруг музеев за один день» и «История на улицах Уфы».

12+