В день открытия музей «Шульган-Таш» будет закрыт для посетителей

Историко-культурный музейный комплекс «Шульган-Таш» станет крупнейшим на территории России музеем наскального искусства, схожие проекты в настоящее время есть только в Западной Европе (Франция, Испания). Ведущим экспонатом музея является собрание репродукций древних наскальных изображений пещеры.
«В эту субботу, 9 июля, мы открываем музейный комплекс "Шульган-Таш" в Бурзянском районе. Мы долго к этому шли, много работали, чтобы создать в республике, напомню, единственный в России музей наскального искусства эпохи палеолита.
В день открытия мы планируем провести в музейном комплексе большое мероприятие – официальное открытие в России Международного года фундаментальных наук в интересах устойчивого развития.
По этой причине в субботу весь музейно-экскурсионный комплекс, включая пещеру, для посетителей будет закрыт. Я заранее прошу прощения у наших жителей, которые собирались в эти дни приехать в Шульган-Таш. Но я приглашаю вас сюда в любое другое время – здесь очень здорово и есть на что посмотреть», – написал в соцсетях Радий Хабиров.
Ранее Радий Хабиров сообщил о том, что на мероприятие прибудет президент Академии наук РФ в составе большой научной делегации, состоятся научные конференции.
В рамках церемонии пройдет лазерное шоу «Река времени», изображения будут проецироваться на стены здания.
Артисты Башкирского государственного театра оперы и балеты готовят постановку отрывка из балета «О чем молчат камни»: он перенесет зрителей в пещеру Шульган-Таш, которая служила в древние времена не только надежным убежищем, но и являлась своеобразным капищем, где совершались культовые обряды. Завершит программу Симфоночь с участием Национального симфонического оркестра.
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