В день открытия музей «Шульган-Таш» будет закрыт для посетителей

«В эту субботу, 9 июля, мы открываем музейный комплекс "Шульган-Таш" в Бурзянском районе. Мы долго к этому шли, много работали, чтобы создать в республике, напомню, единственный в России музей наскального искусства эпохи палеолита.

В день открытия мы планируем провести в музейном комплексе большое мероприятие – официальное открытие в России Международного года фундаментальных наук в интересах устойчивого развития.

По этой причине в субботу весь музейно-экскурсионный комплекс, включая пещеру, для посетителей будет закрыт. Я заранее прошу прощения у наших жителей, которые собирались в эти дни приехать в Шульган-Таш. Но я приглашаю вас сюда в любое другое время – здесь очень здорово и есть на что посмотреть», – написал в соцсетях Радий Хабиров.

Ранее Радий Хабиров сообщил о том, что на мероприятие прибудет президент Академии наук РФ в составе большой научной делегации, состоятся научные конференции.

В рамках церемонии пройдет лазерное шоу «Река времени», изображения будут проецироваться на стены здания.

Артисты Башкирского государственного театра оперы и балеты готовят постановку отрывка из балета «О чем молчат камни»: он перенесет зрителей в пещеру Шульган-Таш, которая служила в древние времена не только надежным убежищем, но и являлась своеобразным капищем, где совершались культовые обряды. Завершит программу Симфоночь с участием Национального симфонического оркестра.