Мэр Уфы Ратмир Мавлиев продолжает знакомить жителей с новыми муралами города

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев продолжает знакомить жителей с новыми работами уличных художников города.
«Сюжет работы Сергея Акрамова собран в гербарий, формируя декоративный узор на фасаде здания дома по ул. Карла Маркса, 8а.
Флористическая композиция вобрала в себя эндемики нашего региона: клен, тополь белый (серебристый), липу, курай. К эндемикам относят виды, роды, семейства животных и растений, представители которых обитают на относительно ограниченном ареале, представлены небольшой географической областью.
Сохраняя отдельные элементы флоры, мы можем говорить о сохранении истории и понимании окружающего нас мира», – подписал Мавилев эти фото.
Ранее мэр Уфы уже публиковал посты, посвященные новым муралам города.
Например, эта работа Андрея Оленева на набережной называется «Связующее звено»:
«Человек, рожденный в той или иной части мира, вырастает, вбирая в себя дух, многообразие природных форм, опыт прошлого и культурный код, создавая новые пространства и поводы для существования и развития. То, что существовало вокруг нас и до нас в некоторой степени определяет наш фундамент.
С помощью постоянного развития, унификации или желания выделяться, активно действовать, мы создаем новое, как художник создаёт вокруг себя новые миры.
Контраст между каменным городом и небольшой деревней – это поиск общего, поиск соединяющего, природного и культурного.
Каждый из нас – создатель и художник реальности, объединяющий прошлое, будущее, развитие и духовность, стагнацию и поиск, повседневность, природу, заложенную в наше существо и прогресс», – гласит описание работы.
А это – «Липовый портал» на фасаде дома по ул. Гоголя, 50. Автор – Алина Габдраупова.
Прогуливаясь по историческому центру города, можно забрести на уютную улицу Гоголя, которая не меняла своего названия с царских времен и усыпана памятниками архитектуры. Здесь чувствуется прежний купеческий уклад этого района, в котором жили Шаляпин и Довлатов, музей имени Нестерова и множество других исторических фактов зашифрованы именно здесь.
Деревянные домики сегодня утратили свою изысканность под слоем серой краски, прежняя идентичность деревянного зодчества потерялась в строгой шеренге серых построек. В одном из таких домов мы познакомились с Натальей Ивановной. Дом претерпел значительные изменения, парадные входы были заколочены еще в прошлые времена, но прослеживаются особенности устройства дома.
Одной из особенностей жители вспоминают утопающие в зелени улицы и липа - одна из ключевых. "По весне всегда пахло медом" – вспоминают они.
Мы решили немного преобразить дом Натальи Ивановны, в заколоченном дверном проеме появился липовый цвет, который создает портал в прошлое. Дверной портал вдруг стал "липовым"».
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