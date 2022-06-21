18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев продолжает знакомить жителей с новыми муралами города

Поделиться:

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев продолжает знакомить жителей с новыми работами уличных художников города.

vk.com/ratmir.mavliev

vk.com/ratmir.mavliev

«Сюжет работы Сергея Акрамова собран в гербарий, формируя декоративный узор на фасаде здания дома по ул. Карла Маркса, 8а.

Флористическая композиция вобрала в себя эндемики нашего региона: клен, тополь белый (серебристый), липу, курай. К эндемикам относят виды, роды, семейства животных и растений, представители которых обитают на относительно ограниченном ареале, представлены небольшой географической областью.

Сохраняя отдельные элементы флоры, мы можем говорить о сохранении истории и понимании окружающего нас мира», – подписал Мавилев эти фото.

vk.com/ratmir.mavliev

vk.com/ratmir.mavliev

Ранее мэр Уфы уже публиковал посты, посвященные новым муралам города.

Например, эта работа Андрея Оленева на набережной называется «Связующее звено»:

«Человек, рожденный в той или иной части мира, вырастает, вбирая в себя дух, многообразие природных форм, опыт прошлого и культурный код, создавая новые пространства и поводы для существования и развития. То, что существовало вокруг нас и до нас в некоторой степени определяет наш фундамент.

С помощью постоянного развития, унификации или желания выделяться, активно действовать, мы создаем новое, как художник создаёт вокруг себя новые миры.

Контраст между каменным городом и небольшой деревней – это поиск общего, поиск соединяющего, природного и культурного.

Каждый из нас – создатель и художник реальности, объединяющий прошлое, будущее, развитие и духовность, стагнацию и поиск, повседневность, природу, заложенную в наше существо и прогресс», – гласит описание работы.

vk.com/ratmir.mavliev

vk.com/ratmir.mavliev

А это – «Липовый портал» на фасаде дома по ул. Гоголя, 50. Автор – Алина Габдраупова.

Прогуливаясь по историческому центру города, можно забрести на уютную улицу Гоголя, которая не меняла своего названия с царских времен и усыпана памятниками архитектуры. Здесь чувствуется прежний купеческий уклад этого района, в котором жили Шаляпин и Довлатов, музей имени Нестерова и множество других исторических фактов зашифрованы именно здесь.

Деревянные домики сегодня утратили свою изысканность под слоем серой краски, прежняя идентичность деревянного зодчества потерялась в строгой шеренге серых построек. В одном из таких домов мы познакомились с Натальей Ивановной. Дом претерпел значительные изменения, парадные входы были заколочены еще в прошлые времена, но прослеживаются особенности устройства дома.

Одной из особенностей жители вспоминают утопающие в зелени улицы и липа - одна из ключевых. "По весне всегда пахло медом" – вспоминают они.

Мы решили немного преобразить дом Натальи Ивановны, в заколоченном дверном проеме появился липовый цвет, который создает портал в прошлое. Дверной портал вдруг стал "липовым"».

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: