Мэр Уфы Ратмир Мавлиев продолжает знакомить жителей с новыми муралами города

Ранее мэр Уфы уже публиковал посты, посвященные новым муралам города.

Например, эта работа Андрея Оленева на набережной называется «Связующее звено»:

«Человек, рожденный в той или иной части мира, вырастает, вбирая в себя дух, многообразие природных форм, опыт прошлого и культурный код, создавая новые пространства и поводы для существования и развития. То, что существовало вокруг нас и до нас в некоторой степени определяет наш фундамент.

С помощью постоянного развития, унификации или желания выделяться, активно действовать, мы создаем новое, как художник создаёт вокруг себя новые миры.

Контраст между каменным городом и небольшой деревней – это поиск общего, поиск соединяющего, природного и культурного.

Каждый из нас – создатель и художник реальности, объединяющий прошлое, будущее, развитие и духовность, стагнацию и поиск, повседневность, природу, заложенную в наше существо и прогресс», – гласит описание работы.