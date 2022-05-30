Новый мурал украсил стену одного из корпусов УГАТУ

Работа «Идель» украсила фасаде одного из корпусов УГАТУ (Карла Маркса, 12/4).

«Согласно башкирским преданиям и легендам, однажды встретились Агидель и Караидель и решили утром вместе отправиться в путь. Проснулась поутру Агидель, а той и след простыл. Желая догнать Караидель, поскакала Агидель от скалы на скалу, от одного горного кряжа на другой, но догнать так и не смогла. Повернула она обратно и пошла другим путем. Поэтому, если один берег Агидели вздыбился крутыми скалами и высокими холмами, то другой – сплошная равнина. Если одна ее сторона – низина, то другая на всем своем протяжении – горный хребет.

Работа связана с базовой идентичностью города – его географическим расположением. Уфа находится на перепутье двух рек, их исторические названия Агидель и Караидель (Белая и Черная).

Черная чище, чем Белая, но ее воды темнее по причине большей глубины, по месту их слияния легко понять, как появились их названия. В таком противоречии легче всего понять суть окружающего нас мира с его особенностями. Дуализм – учение, исходящее в объяснении сущего из наличия двух противоположных начал – материального и духовного, добра и зла, черного и белого.

В работе спрятана небольшая отсылка к Авиационному университету. Подсказкой служит крылатая фраза из произведения известного писателя. Попробуйте отгадать, какая?» – подписал Ратмир Мавлиев эти фото.