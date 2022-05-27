Гигантский мурал украсил стену жилого дома в Уфе (ФОТО)

Мурал занимает всю стену жилого дома по адресу Аксакова, 7.

«Нераскрытые истории, которые теряются на фоне больших событий, истории, которые хранятся глубоко внутри, истории, которые не расскажут. Истории поколений спрятаны будто за ширмой и в молчаливых лицах ветеранов, которые с теплом вспоминают время своей молодости.

День Победы важен еще тем, что многие самые простые вещи пришлось начинать заново, опыт военных лет закалил дух наших бабушек и дедушек, и, несмотря ни на что, они сохранили в себе возможность любить, защищать, воспитывать, наставлять и передавать накопленный опыт подрастающим поколениям.

Человеческое тепло способно сохранить зачаток чего-то важного, пускай и даже самого маленького. Даже среди хаоса мы находим силы защитить значимые для нас мелочи, не теряя при этом человеческого лица. Маленький аленький цветочек пробивается сквозь окаменелую почву, потрепанную историческими событиями. Земля возрождает жизнь раз за разом, и наша задача помогать ей в этом», – подписал Мавлиев эти фото.