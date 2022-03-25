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Искусство

В Национальном музее Башкортостана можно посмотреть на символ Казахстана – «Золотого человека»

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В Уфе открылась выставка «Великая степь: Пространство. Время. Культура» из собрания Национального музея республики Казахстан. На ней представлено 125 шедевров древнего и средневекового искусства Казахстана.

vk.com/radiyhabirov

Выставка проводится в рамках международного выставочного проекта «Шествие Золотого человека по музеям мира», и в Национальном музее Башкортостана (Советская, 14) продлится с 25 марта по 29 мая 2022 года.

В конце 1960-х – начале 1970-х годов в окрестностях Алматы произошла археологическая сенсация: в курганe Иссык, который исследовал выдающийся археолог Кемаль Акишев, были обнаружены останки сакского царя, – «Золотого человека», – ставшего впоследствии символом Казахстана. Бесценную находку окрестили «казахским Тутанхамоном» и признали открытием века. Золотые украшения из короны древнего правителя степей – крылатые кони-тулпары – стали частью национального герба республики Казахстан, а скульптура Золотого человека установлена на площади Независимости в Алматы.

На выставке в Национальном музее можно увидеть реконструкцию «Золотого человека» в расшитой золотыми бляшками одежде, в головном уборе особой конической формы, который украшают золотые пластины в виде золотых стрел, снежных барсов, архаров, лошадей и птиц, и коллекцию археологических находок эпохи раннего железного века (V – IV вв. до н.э.), сопровождавших его захоронение.

«Когда наша делегация в прошлом году встречалась с братьями-казахами на их земле, мы договорились и о культурном сотрудничестве. В Национальном музее в Нур-Султане меня восхитил "Золотой человек". Это украшения и другие артефакты из захоронения сакского царя, которые обнаружили на раскопках кургана Иссык в 1960-70-х.

Экспозиция с большим успехом выставлялась во многих музеях мира. Я попросил организовать выставку и у нас в республике, чтобы наши жители тоже смогли увидеть эту красоту. Сегодня мы открываем ее в Национальном музее Башкортостана.

Экспозиция называется "Великая степь: Пространство. Время. Культура". Помимо реконструкции "Золотого человека", который стал символом Казахстана, здесь представлены и другие археологические находки. Уверен, они будут интересны ученым-историкам и всем жителям Башкортостана», – написал в соцсетях Радий Хабиров.

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