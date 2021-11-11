i61 и художник Антон Рева закончили работу над книгой Breakdown

«Это происходит. Наш самый большой проект. Полное погружение в материал. Создание вселенной образов, фантастические миры, в которых сплетаются цифровые комбинации со всеми видами смешанных техник внутри визуального пространства.

Это Breakdown – книга, она транслирует живой образ свободы, процесса создания, рефлексии, захватывающей творческой энергии, которая нами движет, запускает динамику в пространство, формирует сложные отсылки и материи. Сотни подходов внутри, рывки и разломы чувств забираются в бумагу через разные слои и стадии, передают наши идеи и мысли. Через давление, вибрации сознания – мы очищаемся и создаtм новых себя в процессе.

Про любовь, про жизнь, исходя из бэкграунда. Про вечное и сиюминутное. Или просто картинки, которые интересно забрать в себя. Изучай, чувствуй! 144 страницы, полтора года экспериментов, десятки встреч, лучшая команда, нарастающая динамика внутренностей проекта – и сегодня мы начинаем об этом говорить.

Запомните дату – 19 ноября – наш запуск. 19.11.2021 – день X, когда можно будет соприкоснуться, среагировать тактильно. Мы запустим продажи, запустим выставку, достанем из себя все. Это старт, который начинает заполнение… Впереди релиз истории, посвященной книге, которую мы создали с невероятными людьми. Закрытая презентация, выставка, десятки объектов, коллаборации с художниками – этот проект развивается через множество стадий», – говорится в анонсе проекта.