Уфимский музей современного искусства обзавелся сайтом

Будущий музей современного искусства – это результат работы небольшой команды во главе с бизнесменом Маратом Ахметшиным и искусствоведом Марией Филатовой, которая составляет сейчас Посольство музея Zaman.

Проект стартовал в 2019 году, строительство здания музея начнется в 2022 году и завершится в 2024.

Ознакомиться с командой и концепцией музея вы можете на официальном сайте, также запущена страница в Facebook.

«Уфимский музей современного искусства не ограничится тематикой Башкортостана. Здесь будут представлены художники Волго-Уральского и Волго-Камского регионов. Общая география включает в себя следующие города: Уфа (Башкортостан), Самара, Оренбург, Челябинск, Пермь, Ижевск (Удмуртия), Йошкар-Ола (Марий-Эл), Чебоксары (Чувашия), Казань (Татарстан). Принцип выбора локаций уфимского музея определяется по большей части прямым соседством перечисленных регионов с Башкортостаном, экономическими, социальными связями и, что особенно важно в контексте работы с произведениями искусства, – духовной, творческой связью соседних регионов с Башкортостаном, особенно с Уфой. Названные города располагаются вокруг Уфы, которая становится своеобразным культурным центром.

Новый музей с его новыми возможностями еще более активизирует творческую жизнь не только своего города, но и окрестных регионов, постепенно подняв статус искусства Волго-Уральского и Волго-Камского регионов до российского и мирового уровня. На территории Волго-Уральского, Волго-Камского регионов существуют музеи и галереи, посвященные художественной жизни этих регионов. Проводятся масштабные биеннале, триеннале, симпозиумы и конференции. МСИ Zaman станет мощной институцией, которая в глобальном смысле объединит огромный российский регион со всем разнообразием его художественной жизни», – говорится в описании проекта.