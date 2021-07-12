CIOFF обсудит проведение в Башкортостане детской Фольклориады

Международный совет организаций фольклорных фестивалей и народного искусства (CIOFF) принял запрос и вынесет его на обсуждение.

12 июля на совещании в правительстве глава Минкульта Амина Шафикова сообщила о том, что решение по проведению в Башкортостане детской Фольклориады будет принято в ноябре на совете в Будапеште.

Фольклориада – это «Олимпиада народного творчества», крупнейший в мире фестиваль, на котором фольклорные коллективы со всего света демонстрируют свое мастерство в разных направлениях творчества.