CIOFF обсудит проведение в Башкортостане детской Фольклориады

VI Всемирная фольклориада прошла в Уфе с четвертого по десятое июля. Во время ее проведения российская сторона обсудила возможную организацию в Башкортостане отдельной детской Фольклориады.
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Международный совет организаций фольклорных фестивалей и народного искусства (CIOFF) принял запрос и вынесет его на обсуждение.
12 июля на совещании в правительстве глава Минкульта Амина Шафикова сообщила о том, что решение по проведению в Башкортостане детской Фольклориады будет принято в ноябре на совете в Будапеште.
Фольклориада – это «Олимпиада народного творчества», крупнейший в мире фестиваль, на котором фольклорные коллективы со всего света демонстрируют свое мастерство в разных направлениях творчества.
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