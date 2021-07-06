В Башкортостане пройдет детская Международная фольклориада

Шестого июля на совещании в правительстве Радий Хабиров сообщил о том, что обсудил с главой CIOFF (Международный совет организаций фольклорных фестивалей) возможное проведение большой международной Фольклориады для детей.

Уже до конца текущей недели в правительстве намерены составить план, определить даты и начать подготовку к проведению фестиваля.

Само мероприятие, вероятно, состоится не в 2021 году, так как речь идет о периоде после окончания пандемии.

«Вот это будет космос, это будет действительно детская Олимпиада для стран мира с большим представительством. Я полагаю, что когда-то эти времена с коронавирусом пройдут, так что начинаем готовиться», – сказал Радий Хабиров.