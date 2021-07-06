В Башкортостане пройдет детская Международная фольклориада

Фольклориада – это «Олимпиада народного творчества», крупнейший в мире фестиваль, на котором фольклорные коллективы со всего света демонстрируют свое мастерство в разных направлениях творчества. В 2021 году шестая Фольклориада проходит в Уфе.
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folkloriada2021.com
Шестого июля на совещании в правительстве Радий Хабиров сообщил о том, что обсудил с главой CIOFF (Международный совет организаций фольклорных фестивалей) возможное проведение большой международной Фольклориады для детей.
Уже до конца текущей недели в правительстве намерены составить план, определить даты и начать подготовку к проведению фестиваля.
Само мероприятие, вероятно, состоится не в 2021 году, так как речь идет о периоде после окончания пандемии.
«Вот это будет космос, это будет действительно детская Олимпиада для стран мира с большим представительством. Я полагаю, что когда-то эти времена с коронавирусом пройдут, так что начинаем готовиться», – сказал Радий Хабиров.
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