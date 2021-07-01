В Уфу прибыли первые участники Фольклориады

Сегодня, первого июля утренними рейсами в аэропорт Уфы прибыли делегации из Панамы (Академия развития фольклора «Хосе Корейа»), Индии (Коллектив народного танца Национальной секции CIOFF®️), Боливии (Национальная Делегация Bolivia), США (Фольклорный коллектив «Ахуна О'хана»), Мексики (Коллектив народного танца «Байарта Азтека»), Перу (Фольклорный коллектив «Бисентенарио») и Парагвая (Фольклорный ансамбль «Айбероамерикано»).

Все прибывшие перед посадкой на самолет предоставили отрицательные тесты на Covid-19 методом ПЦР. В Уфе их встретили традиционной башкирской музыкой и угощениями.

Следующий чартер из Боливии, Румынии, Палестины, Кыргызстана, Эстонии прилетает в Уфу также сегодня во второй половине дня.

Третья очередь доставит артистов из Коста-Рики, Бенина, Камеруна, Австрии, Болгарии, Индонезии в ночь на второе июля.