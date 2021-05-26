В Уфе открывается новый музей

Музей полярников имени Валериана Альбанова расположен по адресу: улица Свердлова, 88а, в бывшем здании усадьбы братьев Соловьевых. В нем собраны материалы и о других уроженцах республики, исследовавших Север.

История Альбанова широко известна за рубежом благодаря его запискам, издававшимся и переиздававшимся в европейских странах на нескольких языках.

Экспедиция стартовала в 1912 году, ее целью был проход Северным морским путем. Через пять недель после отплытия «Святую Анну» зажало льдами и полтора года судно дрейфовало, уносясь течением от первоначальной цели. В 1914 году Альбанов и несколько других членов экипажа, предвидя надвигающийся голод, без специального снаряжения отправились в пеший переход по плавучим льдам, надеясь на то, что их подберет проходящее судно. После трех месяцев пути только двое из 11 членов группы – Альбанов и матрос Александр Конрад – добрались до конечной точки перехода, и еще через неделю их подобрала проплывающая шхуна.

Остальные члены команды (предположительно) погибли, оставшись зимовать на корабле. Несмотря на общий провал экспедиции, в ходе нее было сделано несколько важных научных открытий. Альбанов послужил прототипом штурмана Ивана Климова в романе Вениамина Каверина «Два капитана».