Taly из «Лауд» выпустил серию фотографий о «Колхозном рынке»

«Серия фотографий, посвященная людям и их работе на "Колхозном рынке" в моем родном городе. Январь 2021-го года, я нахожусь в Уфе, навещаю родителей и друзей, параллельно ищу вдохновение и локации для небольшого репортажа или серии.

В один прекрасный день мой друг детства присылает мне фото с колхозного рынка, где мужчина в снегу продает шаль, меня сразу зацепило. К тому же этот рынок работает с начала 90-х, люди на открытом воздухе в -30 градусов работают по 8-10 часов, будь то метель, снегопад или просто стужа. Конечно же, без каких-либо раздумий мы сразу отправились туда!

Самое интересное в этом всем, что рынок протяженностью всего ничего – 200-250 метров, есть закутки и закрытые зоны, но основная часть на улице и она очень коротая. Все снимки, которые есть в посте, это результат получасовой прогулки по рынку в -25, -30.

Очень интересно было общаться и наблюдать за реакцией людей, потому что многие злились, говорили что из-за этих фото их уволят, закроют, засмеют и т.д., но были и отзывчивые люди, которые с радостью позировали и говорили вещи в духе "Вот теперь-то я стану известным и навсегда перестану торговать"», – подписал Александров эти фото.