Как в Уфе пройдет «Ночь музеев»?

В Уфе в ЦСИ «Облака» можно будет посмотреть мультимедийную выставку, посвященную творчеству Василия Кандинского, выставку художницы-абстракционистки Lena Mali, а также пройдет презентация галереи «Свободная зона», где каждый желающий сможет организовать выставку своих работ без искусствоведческого ценза. Кроме того, в 18.30 там пройдет интерактивная лекция «Пять великих музеев Франции», в 19.15 Ольга Фролова проведет мастер-класс по рисованию лавандовых полей, в 20.00 стартует тематический брейн-ринг «Все, что вы не хотели знать о музеях». Вход свободный.

В Республиканском музее Боевой славы (Комарова, 7) программа стартует в 18.00, будут проводиться мастер-классы, книжные выставки и тематические квесты, пройдут показы военных фильмов.

Центральная городская библиотека проведет исторический экскурс «Жизнь, ставшая легендой» о Минигали Шаймуратове.

Библиотека № 5 организует видеопрезентацию «Музеи России» в группе «ВКонтакте».

Полный гид по «Ночи музеев» мы выпустим уже скоро.