В Москве проходит юбилейная выставка уфимского объединения художников «Чингисхан»

Выставка, посвященная 30-летию группы, проходит в галерее «A3» объединения «Выставочные залы Москвы» и завершится 14 февраля.
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Василь Ханнанов, «Сура». 2006. Холст, масло. vk.com/gallerymiras
Объединение «Чингисхан» сформировалось в августе 1990 года из числа молодых и еще малоизвестных в те времена художников Наиля Латфуллина, Расиха Ахметвалиева, Василя Ханнанова, Рината Харисова, Мидата Мухаметова, Наиля Байбурина и Рафаэля Муратшина.
В настоящее время объединением руководит Василь Ханнанов, сменивший на этом посту основателя группы Наиля Латфуллина. Под его руководством группа «Чингисхан» стала одним из самых знаковых творческих объединений в культуре Башкортостана.
Сегодня «Чингисхан» координирует различные художественные, в том числе молодежные проекты. Художники объединения проводят как совместные выставки и перфомансы, так и многочисленные персональные выставки.
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