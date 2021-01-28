В Москве проходит юбилейная выставка уфимского объединения художников «Чингисхан»

Объединение «Чингисхан» сформировалось в августе 1990 года из числа молодых и еще малоизвестных в те времена художников Наиля Латфуллина, Расиха Ахметвалиева, Василя Ханнанова, Рината Харисова, Мидата Мухаметова, Наиля Байбурина и Рафаэля Муратшина.

В настоящее время объединением руководит Василь Ханнанов, сменивший на этом посту основателя группы Наиля Латфуллина. Под его руководством группа «Чингисхан» стала одним из самых знаковых творческих объединений в культуре Башкортостана.

Сегодня «Чингисхан» координирует различные художественные, в том числе молодежные проекты. Художники объединения проводят как совместные выставки и перфомансы, так и многочисленные персональные выставки.