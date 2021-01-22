Когда в Уфе пройдет Всемирная фольклориада?

VI Всемирная фольклориада должна была пройти в республике в 2020 году, однако после долгой подготовки ее решили перенести на 2021 год из-за пандемии.
На вопросы о Фольклориаде ответил заместитель Премьер-министра правительства Башкортостана Азат Бадранов.
«На сегодняшний день мы сохраняем позицию о проведении Фольклориады в республике с 3 по 10 июля, и следим за развитием эпидемиологической ситуации в стране и в мире. В таком же ожидании, но в режиме готовности находятся и страны-участницы фестиваля.
Окончательное решение о проведении этого масштабного мероприятия будет приниматься федеральным и республиканским оргкомитетами в ближайшее время», – рассказал Бадранов, добавив, что пандемия в любом случае осложнит проведение фестиваля.
Как ожидается, основные мероприятия Фольклориады пройдут в Уфе – это церемонии открытия и закрытия, масштабный костюмированный парад участников, конференция по культуре, выставка ремесленников.
По Башкортостану будет создано шесть фестивальных округов, в которые войдут 33 муниципальных образования – они тоже присоединятся к мероприятиям, так что фестиваль охватит всю республику.
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