Уфимский художник Салават Фидаи вошел в топ-10 самых популярных блогеров TikTok

Самым популярным артистом в российском сегменте предсказуемо стал Rakhim, в топ-10 также Little Big, Егор Крид и Cardi B.

Салават Фидаи попал в рейтинг «Вдохновляющие авторы контента», где занял седьмую строчку. Сейчас у него более 11 миллионов подписчиков.

Уфимец вырезает микроскульптуры на кончиках карандашей и монтирует процесс в короткие видеоролики. Среди его работ – персонажи кинофильмов и сериалов («Чужой», «Оно», «Инопланетянин», «Игра престолов»), бюсты политиков, фигурки хоккеистов и космонавтов, а также известные логотипы компаний, в том числе «Собака.ru».