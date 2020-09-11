«Винзавод» запускает новый проект для молодых авторов

Онлайн-курс пройдет с первого октября по 15 ноября. Образовательный блок состоит из 16 лекций с практическими заданиями от экспертов, среди которых представители различных медиа – от продюсеров телекомпаний до YouTube-блогеров. Каждую лекцию сопровождает уникальный визуальный материал, подготовленный экспертами проекта.

По завершении онлайн-курса эксперты «Лаборатории» отберут 15 лучших проектов для реализации в рамках сессии-интенсива, которая пройдет с седьмого по 13 декабря в Москве. На сессии участники вместе с экспертами доработают свои проекты, пройдут дополнительный курс лекций и мастер-классов, а также смогут опубликовать материалы о своих работах на ресурсах «Винзавода» и партнеров «Лаборатории». Обучение бесплатное.

К участию в проекте допускаются граждане России старше 18 лет. Для подачи заявки необходимо:

– записать видео продолжительностью не более одной минуты с коротким рассказом о себе и идее своего будущего проекта («Это могут быть подкасты, YouTube-шоу, интервью, лонгриды, вообще любые современные медиаформаты»);

– написать мотивационное письмо общим объемом не более 1800 знаков;

– отправить их на почту: opencall@winzavod.ru.

Прием заявок завершится 13 сентября, список лаборантов огласят 30 сентября.