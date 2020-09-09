Салават Фидаи создает микроскульптуры на кончиках карандашей. В 2019 году он стал самым популярным блогером в TikTok в категории «Искусство».
Скульптор-миниатюрист Салават Фидаи проведет мастер-шоу в Уфе
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instagram.com/salavat.fidai
11 сентября в рамках анонса выставки Салават Фидаи проведет перфоманс: мастер продемонстрирует, как вырезает под микроскопом, процесс будет транслироваться на большом экране.
Шоу состоится в «Арт-Квадрате» (Чернышевского, 88) с 18.00 до 19.00. Вход свободный.
Сама выставка запланирована на ноябрь и тоже пройдет в «Арт-Квадрате». На ней будут представлены главные работы художника.
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