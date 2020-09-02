Крупные литературные мероприятия в честь дня рождения русского писателя Сергея Донатовича Довлатова в Уфе проведут впервые.
В Уфе пройдет фестиваль памяти Сергея Довлатова
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Фото: Нина Аловерт
Довлатовский фестиваль «Литературный импульс» состоится третьего сентября, вход свободный.
Мероприятие пройдет на творческой платформе «Сундук» (Менделеева, 205а, лайфстайл-центр «Башкирия»). Начало – 19.00.
В фестивале примут участие музыкант и писатель Сергей Круль и артисты «Мастерской театральных миниатюр имени менЯ». В завершении вечера покажут фильм «Довлатов» (2018).
Кстати, о доме где провел первые годы жизни Сергей Довлатов, а также о других местах Уфы, в которых витает писательский дух, вы можете почитать в нашем материале.
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