В Уфе пройдет фестиваль памяти Сергея Довлатова

Довлатовский фестиваль «Литературный импульс» состоится третьего сентября, вход свободный.

Мероприятие пройдет на творческой платформе «Сундук» (Менделеева, 205а, лайфстайл-центр «Башкирия»). Начало – 19.00.

В фестивале примут участие музыкант и писатель Сергей Круль и артисты «Мастерской театральных миниатюр имени менЯ». В завершении вечера покажут фильм «Довлатов» (2018).

Кстати, о доме где провел первые годы жизни Сергей Довлатов, а также о других местах Уфы, в которых витает писательский дух, вы можете почитать в нашем материале.