В Башкортостане горит лес

Согласно отчету, с начала этого года в Башкортостане возникло 34 очага лесных пожаров на общей площади более 288 гектаров и 319 загораний сухой растительности на общей площади более 2018 гектаров.

За последние сутки зарегистрирован лесной пожар в Бурзянском районе и семь загораний сухой растительности в Абзелиловском, Альшеевском, Баймакском, Гафурийском, Куюргазинском, Стерлибашевском и Хайбуллинском районах.

В некоторых районах региона сохраняется чрезвычайная пожароопасность из-за сухой погоды и сильного ветра.

На территории Башкортостана с 30 апреля действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры, сжигать мусор, траву, листву и так далее в лесах, в парках, на берегах рек и озер. В Уфе и других городах, а также на территориях лесов и побережьях работают патрули.

За нарушения предусмотрены штрафы:

для граждан – до 20 000 руб.;

для должностных лиц – до 60 000 руб.;

для юридических лиц – до 80 000 руб.;

для ИП – 300 000 руб.