В Уфе 2 дня подряд фиксировали выбросы вредных веществ в воздух

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает об очередных фактах загрязнения воздуха в Уфе.
Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ фиксировали в среду и четверг, 21 и 22 января.
22 января:
в 13:00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 3,1 ПДК,
в 19:00 там же концентрация сероводорода составила 1,5 ПДК,
а на ПНЗ №1 (Минская, 64) концентрация диоксида азота составила 1,04 ПДК.
21 января:
в 19:00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация изопропилбензола составила 1,2 ПДК.
Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.
Сероводород – очень токсичный бесцветный газ, вызывает головокружение, головную боль, тошноту. Имеет ярко выраженный запах, но из-за быстрого паралича обонятельного нерва в значительной концентрации запах перестает ощущаться.
Диоксид азота относится к сильнодействующим ядовитым веществам, даже в небольших концентрациях раздражает дыхательные пути, может вызывать кислотные дожди.
Ранее в январе фиксировали превышения по кумолу, ксилолам, сероводороду и этилбензолу.
