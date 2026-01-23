В Уфе 2 дня подряд фиксировали выбросы вредных веществ в воздух

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ фиксировали в среду и четверг, 21 и 22 января.

22 января:

в 13:00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 3,1 ПДК,

в 19:00 там же концентрация сероводорода составила 1,5 ПДК,

а на ПНЗ №1 (Минская, 64) концентрация диоксида азота составила 1,04 ПДК.

21 января:

в 19:00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация изопропилбензола составила 1,2 ПДК.

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.

Сероводород – очень токсичный бесцветный газ, вызывает головокружение, головную боль, тошноту. Имеет ярко выраженный запах, но из-за быстрого паралича обонятельного нерва в значительной концентрации запах перестает ощущаться.

Диоксид азота относится к сильнодействующим ядовитым веществам, даже в небольших концентрациях раздражает дыхательные пути, может вызывать кислотные дожди.

Ранее в январе фиксировали превышения по кумолу, ксилолам, сероводороду и этилбензолу.