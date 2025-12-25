Башкортостан в 2025 году потратил более 88 млн рублей на восстановление леса

На заседании Андрей Назаров сообщил о том, что за 2019-2024 годы в Башкортостане восстановлено более 93 тыс. гектаров леса. Приобретено 700 единиц техники, оборудования и инвентаря, из федерального бюджета на это выделено более миллиарда рублей.

Площадь лесовосстановления и лесоразведения начиная с 2021 года превышает площадь вырубленных и погибших деревьев.

В 2025 году по плану должны были восстановить 100% вырубленных и погибших деревьев, восстановили 104%. К 2030 году планируют довести этот показатель до 112%.

В этом году по проекту «Сохранение лесов» республике из федерального бюджета выделили порядка 88,4 млн рублей. Из них 4,1 млн рублей потратили на формирование запаса лесных семян, 84,3 млн рублей – на проведение мероприятий по лесовосстановлению. В текущем году заготовлено более 1150 кг семян лесных растений при плане по проекту – 330 кг