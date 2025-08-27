В Башкортостане планируют довести уровень обработки ТКО до 92%

В частности, была отмечена положительная динамика в сфере охраны природы и экологии.

«Особое внимание уделяется вопросам обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Уровень обработки отходов составил 46%, поставлена цель удвоить этот показатель», – отметил Андрей Назаров.

По состоянию на июнь 2025 года в республике обустроено около 100% площадок накопления ТКО, установлено 90 тыс. контейнеров. До конца года запланировано создание еще 200 новых площадок и более двух тыс. контейнеров. В ежедневном режиме на линию выходят порядка 340 мусоровозов. На сегодняшний ликвидировали 96,6% свалок.