В Уфе высадят почти 1,5 тыс. деревьев

Город готовится принять участие в традиционной экологической акции «Зеленая Башкирия», которая пройдет в республике этой осенью.
В Уфе акция «Зеленая Башкирия» пройдет с 20 сентября по четвертое октября. Единым днем ее проведения в республике станет 27 сентября.
Сейчас подбирают места для новых зеленых насаждений и сортиментный состав. Предварительно запланирована высадка 1 493 деревьев и 4 265 кустарников.
Демский район – 67 деревьев и 108 кустарников;
Калининский район – 218 деревьев и 283 кустарника;
Кировский район – 231 дерево и 105 кустарников;
Ленинский район – семь деревьев и 52 кустарника;
Октябрьский район – 434 дерева и 532 кустарника;
Орджоникидзевский район – 92 дерева и 61 кустарник;
Советский район – 352 дерева и 435 кустарников;
в парках и скверах города – 92 дерева и 2 679 кустарников.
Комментарии (0)