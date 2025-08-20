Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Уфе высадят почти 1,5 тыс. деревьев

Город готовится принять участие в традиционной экологической акции «Зеленая Башкирия», которая пройдет в республике этой осенью.

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

В Уфе акция «Зеленая Башкирия» пройдет с 20 сентября по четвертое октября. Единым днем ее проведения в республике станет 27 сентября.

Сейчас подбирают места для новых зеленых насаждений и сортиментный состав. Предварительно запланирована высадка 1 493 деревьев и 4 265 кустарников.

Демский район – 67 деревьев и 108 кустарников;

Калининский район – 218 деревьев и 283 кустарника;

Кировский район – 231 дерево и 105 кустарников;

Ленинский район – семь деревьев и 52 кустарника;

Октябрьский район – 434 дерева и 532 кустарника;

Орджоникидзевский район – 92 дерева и 61 кустарник;

Советский район – 352 дерева и 435 кустарников;

в парках и скверах города – 92 дерева и 2 679 кустарников.

