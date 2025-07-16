Башкортостан занял 8 место на федеральном конкурсе «Зеленая премия»

«Зеленая премия» выдается за достижения в области защиты окружающей среды, экологического просвещения, внедрения лучших практик в природоохранной сфере, а также за проявления лидерского потенциала в экологии.
Глава правительства Башкортостана Андрей Назаров сообщил о том, что по итогам федерального конкурса регион занял восьмую строчку.
Премьер-министр выделил основные направления работы правительства, которые позволили добиться этого результата.
1. Создание мест накопления отходов и обеспечение их необходимым оборудованием.
Сегодня таких мест более 37 тыс., до конца года планируют обустроить еще 156 площадок для накопления мусора, закупить порядка четырех тыс. контейнеров и 24 единицы спецтехники.
2. Развитие инфраструктуры в сфере обращения с отходами. В 2024-м ввели мусоросортировочные комплексы в Кигинском, Баймакском и Белебеевском районах, их общая мощность составит 280 тыс. тонн в год.
В этом году планируют ввести цех по компостированию органических отходов в Ишимбайском районе и полигон в Баймакском районе.
К 2030 году в республике должны обеспечивать стопроцентную сортировку образующихся отходов и утилизировать 50% из них.
3. Ликвидация несанкционированных свалок и очистка русел рек.
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