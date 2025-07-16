В Башкортостане прокомментировали ситуацию с гибелью пчел

Жители деревне Каразириково Чекмагушевского района бьют тревогу: во всем поселке гибнут пасеки. Винят в этом расположенные неподалеку рапсовые поля.
Как сообщает «Башинформ», по словам местных жителей, насекомые начали умирать после сбора нектара на рапсовых полях, опустели практически все улья. Пчеловоды возмущаются, что их не предупредили об обработке.
В районной администрации агентству сообщили, что рапс выращивает местный фермер. Начата проверка – сегодня, 16 июля, на место событий приедут инспекторы Россельхознадзора и возьмут образцы для лабораторных исследований.
Согласно нормам, перед обработкой полей нужно за три-пять дней оповещать население в СМИ, соцсетях, чатах, с указанием даты обработки и класса опасности вещества для пчел. Если докажут, что пчелы погибли из-за пестицидов, пострадавшие пчеловоды смогут потребовать компенсацию.
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