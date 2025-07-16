В Башкортостане прокомментировали ситуацию с гибелью пчел

Как сообщает «Башинформ», по словам местных жителей, насекомые начали умирать после сбора нектара на рапсовых полях, опустели практически все улья. Пчеловоды возмущаются, что их не предупредили об обработке.

В районной администрации агентству сообщили, что рапс выращивает местный фермер. Начата проверка – сегодня, 16 июля, на место событий приедут инспекторы Россельхознадзора и возьмут образцы для лабораторных исследований.

Согласно нормам, перед обработкой полей нужно за три-пять дней оповещать население в СМИ, соцсетях, чатах, с указанием даты обработки и класса опасности вещества для пчел. Если докажут, что пчелы погибли из-за пестицидов, пострадавшие пчеловоды смогут потребовать компенсацию.