Башкортостан просит у правительства РФ профинансировать рекультивацию территории «Уфахимпрома»

Сегодня, первого июля, в парламенте Башкортостана сообщили о том, что для решения застарелой проблемы «Уфахимпрома» требуется около 20 млрд рублей, из них 773,5 млн рублей – расходы на проектно-сметную документацию. Свободных ресурсов в бюджете республики нет.

Этот участок приказом Минприроды России включен в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Бывшая промзона представляет собой огромную площадь отравленных водоемов, почвы и отходов высокой опасности. Загрязнено 142,9 га земли, а объем накопленного шлама и ила оценивался в 412,14 тыс. кубометров.

«Вопрос требует решения, тем более что проблемный объект расположен в зоне санитарной охраны крупнейшего водозабора Уфы», – отметил спикер парламента Константин Толкачев.

В связи с этим Депутаты Госсобрания направили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину обращение с просьбой рассмотреть возможность включения территории бывшего «Уфахимпрома» к числу земельных участков, на которых «организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде осуществляется Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации либо подведомственными ему учреждениями».