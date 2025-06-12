ПДК оксида углерода в уфимском воздухе была превышена в 3,2 раза

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ зафиксировали во вторник, 10 июня.

В 7:00 на ПНЗ №17 (Ульяновых, 57) концентрация оксида углерода составила 3,2 ПДК;

в 13:00 на ПНЗ №1 (Минская, 64) концентрация оксида углерода составила 1,6 ПДК;

в 16:00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация хлорида водорода составила 1,2 ПДК, изопропилбензола – 1,1 ПДК.

Оксид углерода – общее название для целого ряда химических соединений, среди которых – угарный и углекислый газы.

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.

Хлорид водорода – это пары соляной кислоты, которая используется для травления металлов, при производстве каучуков, соды, хлора, гипсовых и бетонных изделий, тротуарной плитки и так далее. Газ относится к сильнодействующим ядовитым веществам, третий класс опасности. В высоких концентрациях может вызывать ожоги глаз, горла и верхних дыхательных путей, привести к отеку легких.

Ранее в июне фиксировали выбросы

Пятого июня в 7:00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 1,6 ПДК;

на ПНЗ №17 (Ульяновых, 57) концентрация оксида углерода составила 2,8 ПДК;

в 13:00 на ПНЗ №1 (Минская, 64) концентрация оксида углерода составила 2,3 ПДК;

в 13:00 и 15:00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 1,5 ПДК.

Четвертого июня в 13:00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 1,1 ПДК, в 19:00 – 1,4 ПДК.

в 19:00 там же концентрация изопропилбензола составила 1,3 ПДК.

Третьего июня в 7:00 на ПНЗ №17 (Ульяновых, 57) концентрация оксида углерода составила 2,2 ПДК;

в 19:00 там же концентрация изопропилбензола составила 1,4 ПДК.

Первого июня в 13:00 на ПНЗ №23 (Злобина, 11) концентрация оксида углерода составила 2,2 ПДК.

Сероводород – очень токсичный бесцветный газ, вызывает головокружение, головную боль, тошноту. Имеет ярко выраженный запах, но из-за быстрого паралича обонятельного нерва в значительной концентрации запах перестает ощущаться.