В Уфе зафиксированы выбросы вредных веществ в воздух

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает об очередных фактах загрязнения воздуха в Уфе.
Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ фиксировали два дня подряд – третьего и четвертого июня.
Четвертого июня в 13:00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 1,1 ПДК, в 19:00 – 1,4 ПДК.
в 19:00 там же концентрация изопропилбензола составила 1,3 ПДК.
Третьего июня в 7:00 на ПНЗ №17 (Ульяновых, 57) концентрация оксида углерода составила 2,2 ПДК;
в 19:00 там же концентрация изопропилбензола составила 1,4 ПДК.
Оксид углерода – общее название для целого ряда химических соединений, среди которых – угарный и углекислый газы.
Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.
Ранее в июне фиксировали выбросы
Первого июня в 13:00 на ПНЗ №23 (Злобина, 11) концентрация оксида углерода составила 2,2 ПДК.
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