В Уфе зафиксированы выбросы вредных веществ в воздух

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ фиксировали два дня подряд – третьего и четвертого июня.

Четвертого июня в 13:00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 1,1 ПДК, в 19:00 – 1,4 ПДК.

в 19:00 там же концентрация изопропилбензола составила 1,3 ПДК.

Третьего июня в 7:00 на ПНЗ №17 (Ульяновых, 57) концентрация оксида углерода составила 2,2 ПДК;

в 19:00 там же концентрация изопропилбензола составила 1,4 ПДК.

Оксид углерода – общее название для целого ряда химических соединений, среди которых – угарный и углекислый газы.

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.

Ранее в июне фиксировали выбросы

Первого июня в 13:00 на ПНЗ №23 (Злобина, 11) концентрация оксида углерода составила 2,2 ПДК.